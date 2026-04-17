Exatlón México | Batalla por La Supervivencia| Capítulo clave de supervivencia pone en juego el destino de las mujeres

Rosique anunció un momento clave en Exatlón México con la llegada del cuarto capítulo de la serie por la supervivencia. Actualmente, dos integrantes del Equipo Rojo están en riesgo, pero si las Azules pierden esta noche, una de ellas podría quedar en peligro rumbo al domingo. La competencia entra en una fase decisiva donde cada punto puede cambiarlo todo.

