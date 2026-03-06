Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | “Todo o nada”: Rosique anuncia la primera serie de riesgo en la semana 23
La tensión aumenta en Exatlón México. Antonio Rosique anuncia el primer riesgo de continuidad de la temporada y deja claro que la serie será de todo o nada.
La presión aumenta en Exatlón México cuando Antonio Rosique anuncia el primer riesgo de continuidad de la novena temporada. Las mujeres del Equipo Azul y los hombres del Equipo Rojo enfrentarán una serie decisiva. “Es todo o nada”, advierte el conductor, dejando claro que los atletas deberán adaptarse a un entorno cambiante.