Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Premio decisivo, regreso inesperado y baja médica sacuden en la semana 22
La semana 22 arrancó intensa en Exatlón México. Antonio Rosique destacó que la ventaja puede cambiar el rumbo de la competencia tras la salida de Alejandro “Doberman”. Además, adelantó que Paulette está cerca de volver a los circuitos, mientras Alexis Vargas deberá detenerse unos días por orden médica.