Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Confianza Azul: La Villa 360 se vuelve clave para el Equipo Rojo

Luego de perder la medalla femenil, El Equipo Rojo enfrenta una contienda decisiva por La Villa 360 en Exatlón México, una ventaja que representa más que comodidad al prometer un impulso anímico clave, aunque la tensión interna crece tras los señalamientos de Mati y Jazmín sobre la actitud de Humberto, mientras que El Equipo Azul llega con confianza, concentrado en defender su territorio.