Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Solo 8 puntos separan a los equipos de gloria y descanso merecido: Rojos atacan y Azules defienden
La Villa 360 desató un enfrentamiento explosivo en Exatlón México, donde 8 puntos marcaron la diferencia entre el descanso y la derrota.
La Villa 360 está en juego en Exatlón México y solo 8 puntos separan a Rojos y Azules. Antonio Rosique destacó la intensidad de la novena temporada por su creciente rivalidad y el alto nivel competitivo. En una contienda cerrada, los Azules defiende con fuerza mientras los Rojos atacan sin descanso.