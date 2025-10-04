Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Logrará el Equipo Azul invertir los papeles o seguirá la racha Roja?

La Batalla por la Supervivencia en Exatlón México está más intensa que nunca. Con dos atletas del Equipo Azul ya en riesgo de abandonar la competencia, la presión se siente en cada carrera, cada lanzamiento y cada estrategia. Mientras tanto, El Equipo Rojo se mantiene firme y con ventaja, aunque sabe que un descuido podría costarles caro.

