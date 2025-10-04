Conferencia de prensa: el gran anuncio de un día con TikTok en La Granja VIP
La conferencia de prensa promete emoción, sorpresas y un vistazo exclusivo a lo que vivirán los creadores dentro de La Granja VIP.
La emoción crece en el universo de La Granja VIP, pues este 7 de octubre se realizará la esperada conferencia de prensa del especial “Un Día con TikTok”, la cual se podrá seguir en vivo a través de Facebook de La Granja VIP, TikTok y YouTube de La Granja.
¡Exclusiva! Adal Ramones reveló por qué aceptó ser el conductor de La Granja VIP
En este evento, se podrán conocer todos los detalles de cómo será la experiencia que 16 creadores de contenido vivirán dentro del reality por un solo día. La conferencia no solo servirá para mostrar lo que se vivirá en esta edición especial, sino que también traerá una gran sorpresa: la revelación del nuevo granjero, una figura clave que promete revolucionar la dinámica de la granja.
Los 16 creadores que vivirán la experiencia
Durante los días previos, las redes sociales de La Granja VIP dieron a conocer a los 16 creadores que formarán parte del especial “Un Día con TikTok”. Cada uno de ellos aportará su estilo, energía y carisma a esta aventura rural:
- Erika Fernández
- Leslie Gallardo
- Quique Galdeano
- Fernando Lozada
- Antonio Betancourt
- El Sajat
- Dani Virgen
- Rebeca Mendiola
- Axel Armijo
- Alee López
- Ángel Monroy
- Caín Guzmán
- Mariana Alexandra
- Soli Boli
- Dulce Vargas
- Soy Eduardo Bates
Estos 16 creadores se adentrarán en un entorno completamente distinto al digital para enfrentarse a las dinámicas, retos y convivencia granjera que han hecho tan popular al reality.
Por eso, si eres fan del reality o te encantan las dinámicas únicas donde lo digital se mezcla con la vida real, no te puedes perder esta conferencia especial. Será el punto de partida de una de las experiencias más divertidas y comentadas de la temporada.
Conéctate este 7 de octubre a través de Facebook, TikTok o YouTube de La Granja VIP y vive la energía de “Un Día con TikTok”, donde la emoción se comparte… ¡y la sorpresa está asegurada!