Conferencia de prensa: el gran anuncio de un día con TikTok en La Granja VIP

La emoción crece en el universo de La Granja VIP, pues este 7 de octubre se realizará la esperada conferencia de prensa del especial “Un Día con TikTok”, la cual se podrá seguir en vivo a través de Facebook de La Granja VIP, TikTok y YouTube de La Granja.

¡Exclusiva! Adal Ramones reveló por qué aceptó ser el conductor de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Adal Ramones sentenció que los granjeros deberán luchar con las inclemencias del tiempo, y reveló, en exclusiva, por qué aceptó conducir La Granja VIP.

En este evento, se podrán conocer todos los detalles de cómo será la experiencia que 16 creadores de contenido vivirán dentro del reality por un solo día. La conferencia no solo servirá para mostrar lo que se vivirá en esta edición especial, sino que también traerá una gran sorpresa: la revelación del nuevo granjero, una figura clave que promete revolucionar la dinámica de la granja.

Los 16 creadores que vivirán la experiencia

Durante los días previos, las redes sociales de La Granja VIP dieron a conocer a los 16 creadores que formarán parte del especial “Un Día con TikTok”. Cada uno de ellos aportará su estilo, energía y carisma a esta aventura rural:

Erika Fernández

Leslie Gallardo

Quique Galdeano

Fernando Lozada

Antonio Betancourt

El Sajat

Dani Virgen

Rebeca Mendiola

Axel Armijo

Alee López

Ángel Monroy

Caín Guzmán

Mariana Alexandra

Soli Boli

Dulce Vargas

Soy Eduardo Bates

Estos 16 creadores se adentrarán en un entorno completamente distinto al digital para enfrentarse a las dinámicas, retos y convivencia granjera que han hecho tan popular al reality.

Por eso, si eres fan del reality o te encantan las dinámicas únicas donde lo digital se mezcla con la vida real, no te puedes perder esta conferencia especial. Será el punto de partida de una de las experiencias más divertidas y comentadas de la temporada.

Conéctate este 7 de octubre a través de Facebook, TikTok o YouTube de La Granja VIP y vive la energía de “Un Día con TikTok”, donde la emoción se comparte… ¡y la sorpresa está asegurada!

