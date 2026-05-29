Desde Pato Araujo a Mario “Mono” Osuna, este es el 11 ideal de jugadores y jugadoras que han participado en Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México terminó el 15 de mayo del presente año, en esta edición quienes se coronaron campeones fueron Mati Álvarez y Alexis Vargas, sin embargo, lo que llamó la atención fue que, La Pesadilla Ninja se impuso a este exfutbolista profesional, quien llegaba como el, vigente monarca. Ahora con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí te diremos quiénes son los jugadores y jugadoras que fueron profesionales y que han participado en el reality deportivo más visto de todo el país.

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¿Quiénes son los y las futbolistas que han participado en Exatlón México?

Pato Araujo quien es una leyenda Roja de Exatlón México es uno de los exfutbolistas que han participado en el reality deportivo. Capitán Coraje se consolidó como campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-15 en la famosa Generación de Niños Héroes, la cual fue dirigida por Chucho Ramírez tras imponerse 3-0 a Brasil.

Seguimos con Mario Mono Osuna, quien pudo jugar en varios clubes de la Liga MX, pero también vistió los colores del Tricolor en el 2014. A esta lista se añaden nombres como el de Tepa Solis quien defendió el escudo de las Chivas y que participó en la séptima temporada de Exatlón México.

Seguimos con Omar Esparza, quien al igual que el Tepa Solís y Pato Araujo estuvo jugando para Chivas. De igual manera no podemos olvidar a Javier Cortés, quien fue jugador de Pumas, con quien ganó el Clausura 2011.

En el lado de las mujeres, contamos con Paulette Gallardo, quien fue profesional y guardameta del Xolos Femenil. Tampoco se puede dejar a un lado a Pamela Verdirame quien fue referente de Rayadas de Monterrey, y de Daniela Reza, quien jugó en el FC Juárez Femenil; así mismo, Marysol Cortes también se une a la lista de mujeres que fueron profesionales del balompié mexicano.

Heliud Pulido y Javi Márquez actualmente juegan para un equipo de creadores de contenido, y aunque no fueron futbolistas profesionales, ambos disfrutan de patear el balón y suben contenido a sus redes sociales.

Estas son las posiciones de los futbolistas que han estado en Exatlón México con un 4-3-3

Portera-Paulette Gallardo

Defensas: Javi Márquez, Pato Araujo, Omar Esparza y Tepa Solís

Mediocampistas: Daniela Reza, Mario Mono Osuna y Javi Cortes

Delanteros: Pamela Verdirame, Heliud Pulido y Marysol Cortés.

