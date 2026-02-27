¿Nueva pareja en Exatlón México? Todo lo que se sabe del shippeo entre Benyamin y Karol

Dentro de Exatlón México, no solo se viven rivalidades deportivas ni nada, pues también se respiran rumores sentimentales. En las últimas semanas, los fans de la novena temporada han comenzado a shippear a Benyamini y a Karol, los jóvenes representantes del Equipo Rojo; no obstante, fue en entrevista con Humberto, quien en entrevista habló claramente sobre la relación de los jóvenes.

Es importante señalar que ni Humberto, como Karol o Benyamin, han confirmado la relación. No obstante, las especulaciones han crecido a raíz de los comentarios de Pilar Rojo.

¿Qué dijo Humberto sobre Karol y Benyamin?

Durante su entrevista tras ganar la medalla varonil de la semana 22, Humberto se refirió a los jóvenes como “los bebés del Equipo Rojo”. No obstante, el medallista fue más allá al compartir su percepción personal.

Para Humberto, la relación entre Benyamyn y Karol podría existir, pues dejó en claro que algo pasa entre ellos, aunque no de manera formal. algo, no formal ni nada, pero sí tienen algo”, declaró. “Pero como que no termina de aceptarlo”, aseveró Humberto, dejando en evidencia lo que ocurre dentro de la escuadra.

A pesar de las declaraciones y de no asegurar nada, Humberto dejó abierta la posibilidad de un próximo romance, pues aseguró que solo hay que esperar a ver lo que ocurra en las siguientes semanas e incluso cuando los jóvenes atletas se encuentren fuera del programa.

¿Amistad o romance en Exatlón México?

Aunque los fans tendrán que esperar para ver el desenlace de esta historia romántica. El shippeo entre los atletas del Equipo Rojo no hará más que crecer, pues, como lo señaló el pilar del Equipo Rojo: “Lo que se ve no se juzga, juzga tú lo que has visto”, trasladando la interpretación directamente al público.

¿Qué podría pasar en las próximas semanas?

Dentro de una contienda como lo es Exatlón México, las dinámicas de juego cambian rápidamente; la presión de cada circuito, el riesgo constante de eliminación y la convivencia diaria pueden fortalecer vínculos o transformarlos.

