inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Rosique advierte: Inicia la lucha por la continuidad y las mujeres están en riesgo

La lucha por la continuidad comienza en Exatlón México. Antonio Rosique confirmó que las 10 mujeres competirán el domingo y una se despedirá de la novena temporada.

Videos,
Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

La tensión aumenta en Exatlón México. Antonio Rosique anunció el inicio de la lucha por la continuidad: Las 10 mujeres están en riesgo y competirán el domingo por su permanencia. Solo una quedará fuera de la novena temporada en un duelo decisivo de supervivencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos