Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rojos defienden y Azules atacan: La intensa batalla por la comodidad y el descanso

La lucha por La Villa 360 desató un enfrentamiento cerrado entre Rojos y Azules en Exatlón México. Ganar no solo significa comodidad, también rendimiento y supervivencia.

Exatlón México

La contienda por La Villa 360 encendió la rivalidad en Exatlón México. Rojos defendieron su territorio mientras Azules atacaron en un duelo muy cerrado. Antonio Rosique señaló que ganar es indispensable para rendir y anunció que las mujeres iniciarán la supervivencia, donde cada comodidad cuenta.

