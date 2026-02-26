Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rojos defienden y Azules atacan: La intensa batalla por la comodidad y el descanso
La lucha por La Villa 360 desató un enfrentamiento cerrado entre Rojos y Azules en Exatlón México. Ganar no solo significa comodidad, también rendimiento y supervivencia.
La contienda por La Villa 360 encendió la rivalidad en Exatlón México. Rojos defendieron su territorio mientras Azules atacaron en un duelo muy cerrado. Antonio Rosique señaló que ganar es indispensable para rendir y anunció que las mujeres iniciarán la supervivencia, donde cada comodidad cuenta.