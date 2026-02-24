Exatlón México: Karol y Mono ponen en aprietos a Benyamin en divertido reto
Un momento de risas se vivió en Exatlón México cuando Karol y Mono pusieron a prueba la pronunciación de Benyamin, desatando bromas y una respuesta inesperada.
La tensión dio paso a la risa en Exatlón México. Karol y Mono retaron a Benyamin a pronunciar palabras con “ch”, destacando su acento sonorense. Entre bromas, Benyamin respondió que no replicaría y recordó que terminó su licenciatura, mientras bromeó que Mono solo concluyó la secundaria, desatando carcajadas.