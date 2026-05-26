La mujer que transfirió 30 mil pesos por error y los reprobables casos de agresiones contra mujeres; todo explicado Con Peras y Manzanas
El caso de la mujer que transfirió 30 mil pesos por error a una taquería y los lamentables hechos de agresiones contra mujeres en Iztapalapa y Oaxaca; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Las víctimas de agresiones a plena luz del día en Oaxaca, el conductor que manoseó a una mujer en Iztapalapa y la mujer que transfirió 30 mil pesos a una taquería por error; todo explicado Con Peras y Manzanas.