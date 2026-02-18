AL MOMENTO: Dana de Exatlón México es atendida de emergencia tras fuerte accidente: Esto sabemos sobre su delicado estado de salud

Este martes 17 de febrero del 2026, Exatlón México vivió uno de sus momentos más alarmantes, luego de que Dana sufriera un terrible accidente durante el circuito en la Batalla Motorizada provocando preocupación inmediata entre sus compañeros y en todos los seguidores de la novena temporada, pues el circuito no se pudo completar debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Dana sufrió una fuerte caída golpeándose en la rodilla, provocando una fuerte reacción en la atleta, quien sollozó: “Se fue para adentro”, evidenciando que el impacto podría ser grave.

Dana es trasladada en ambulancia al servicio médico

Tras el incidente, la situación se intensificó cuando el equipo médico tuvo que intervenir, ya que el atleta no pudo continuar con normalidad. No obstante, la preocupación aumentó cuando los servicios de emergencia tuvieron que sacar del circuito a Dana en ambulancia para una mejor evaluación.

¿Cuál es el estado de salud de Dana en Exatlón México?

Hasta el momento, lo que se sabe del estado de salud de Dana es que es grave, ya que Rosique habló al respecto y aseguró que no era posible que regresara por ahora la atleta a la competencia, pues su rodilla izquierda tenía que ser evaluada por el servicio médico, deteniendo la contienda.

A pesar de que aún no se sabe del todo qué pasará con la permanencia de Dana dentro de la novena temporada, lo cierto es que solo será cuestión de horas para saber si la atleta del Equipo Azul podrá regresar a luchar contra el destino en Exatlón México.