¿Qué es lo que más les gusta de la Villa 360? La dinámica de Benyamin que une al Equipo Rojo

Recientemente, Benyamin decidió organizar una dinámica de visualización con sus compañeros del Equipo Rojo durante su estancia en La Villa 360, esto con el objetivo de que todos descansaran mentalmente y recargaran energía antes de seguir compitiendo dentro de la novena temporada de Exatlón México.

El joven atleta explicó que se trataba de una actividad sencilla y rápida, la cual estaba enfocada en mejorar el ambiente grupal y mantener la actitud frente al encuentro por el recinto de descanso.

¿Qué es lo que más les gusta de La Villa 360 al Equipo Rojo?

Durante la dinámica, cada integrante del Equipo Rojo habló sobre aquello que más disfruta de estar dentro de La Villa 36, con la finalidad de visualizar el motivo por el cual desea estar en ella. Para la gran mayoría, la comida, el agua caliente y la privacidad es todo por lo que dejan el corazón en cada circuito.

Mati y Karol reaccionan a la dinámica de Benyamin

Durante el emotivo momento, Mati reconoció que este tipo de actividades siempre aporta algo positivo para el equipo, pues los ayuda a conectar y sobre todo a liberar tensión antes del circuito. Por su parte, Karol destacó que el ambiente que se vive dentro de La Villa 360 propicia el poder reunirse y convivir de una manera más relajada.

No cabe duda de que dentro de Exatlón México, el ganar La Villa 360 no solo representa comodidad, sino también el espacio en donde los equipos se fortalecen como familia.