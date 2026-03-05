Horóscopo de hoy jueves 5 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 5 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 5 de marzo de 2026

Hoy, jueves 5 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que tu cuerpo viene señalando hace días. La conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede generar confusión si actúas sin reflexionar.

: la jornada te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que tu cuerpo viene señalando hace días. La conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede generar confusión si actúas sin reflexionar. Tauro : el día favorece la estabilidad interna si te rodeas de personas que sumen calma y claridad. En lo afectivo, avanzar con pasos firmes te permitirá sostener lo que estás construyendo.

: el día favorece la estabilidad interna si te rodeas de personas que sumen calma y claridad. En lo afectivo, avanzar con pasos firmes te permitirá sostener lo que estás construyendo. Géminis : la energía disponible lleva a replantearte decisiones recientes y a revisar cómo te estás comunicando. En lo vincular, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede traer malentendidos si no prestas atención a los detalles.

: la energía disponible lleva a replantearte decisiones recientes y a revisar cómo te estás comunicando. En lo vincular, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede traer malentendidos si no prestas atención a los detalles. Cáncer : la jornada potencia tu intuición y te ayuda a conectar con lo que realmente necesitas para sentirte en paz. Actuar desde la sensibilidad te dará mejores resultados.

: la jornada potencia tu intuición y te ayuda a conectar con lo que realmente necesitas para sentirte en paz. Actuar desde la sensibilidad te dará mejores resultados. Leo : el día te impulsa a soltar el control en ciertas situaciones que no dependen completamente de ti. En lo financiero, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis te pide paciencia antes de tomar decisiones importantes.

: el día te impulsa a soltar el control en ciertas situaciones que no dependen completamente de ti. En lo financiero, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis te pide paciencia antes de tomar decisiones importantes. Virgo : la energía disponible pone el foco en tus vínculos más cercanos y en cómo estás gestionando los acuerdos. En lo laboral, evitar exigencias excesivas será clave para mantener equilibrio.

: la energía disponible pone el foco en tus vínculos más cercanos y en cómo estás gestionando los acuerdos. En lo laboral, evitar exigencias excesivas será clave para mantener equilibrio. Libra : la jornada te invita a ordenar tus rutinas y prestar atención a pequeñas señales de desgaste. Actuar con armonía te permitirá sostener estabilidad.

: la jornada te invita a ordenar tus rutinas y prestar atención a pequeñas señales de desgaste. Actuar con armonía te permitirá sostener estabilidad. Escorpio : el día despierta tu intensidad emocional y te lleva a buscar conexiones más profundas. La conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede hacerte idealizar situaciones que requieren más objetividad.

: el día despierta tu intensidad emocional y te lleva a buscar conexiones más profundas. La conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede hacerte idealizar situaciones que requieren más objetividad. Sagitario : la energía disponible te pide mirar hacia adentro y revisar temas del pasado que aún influyen en tu presente. En tus decisiones económicas, actuar con prudencia evitará errores a futuro que se pueden pagar caro.

: la energía disponible te pide mirar hacia adentro y revisar temas del pasado que aún influyen en tu presente. En tus decisiones económicas, actuar con prudencia evitará errores a futuro que se pueden pagar caro. Capricornio: la jornada favorece el diálogo y la organización de ideas que venían dispersas. En los negocios, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede generar demoras que requieren paciencia.

la jornada favorece el diálogo y la organización de ideas que venían dispersas. En los negocios, la conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en Piscis puede generar demoras que requieren paciencia. Acuario : el día te invita a valorar lo que has logrado para cuidar tus recursos con mayor conciencia. Mantener claridad y sinceridad en tus vínculos te ayudará a evitar confusiones innecesarias.

: el día te invita a valorar lo que has logrado para cuidar tus recursos con mayor conciencia. Mantener claridad y sinceridad en tus vínculos te ayudará a evitar confusiones innecesarias. Piscis: la energía del momento te coloca en el centro de cambios internos importantes que impactan en tu forma de ver la realidad. La conjunción del Sol y Mercurio retrógrado en tu signo te impulsa a revisar decisiones antes de avanzar.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: