¿Cuáles son los tipos de pescado que se pueden comer en días de Cuaresma?

Los días de Cuaresma tienen una relevancia bastante amplia en un país con una gran presencia de católicos, por ello en estos días lo que se busca son platillos especiales. En este caso los pescados surgen como especialidades para los que gustan de la participación de estas fiestas y/o acciones de los elementos religiosos. Además, los consejos indicados hablan de los más saludables para toda la familia.

¿Cuáles son los pescados más saludables para esta Cuaresma 2026?

Cambiar o variar el consumo de pescado por carnes rojas, tiene grandes beneficios para la salud. Dado que estos animales tienen mucho Omega-3, se previenen accidentes cerebrovasculares reducen el riesgo de padecer artritis reumatoide, controla ataques de asma y mantiene el corazón saludable. Inclusive hay recomendaciones (como la hecha por la Facultad de Medicina de la UNAM) para incorporar este alimento en niños de un año para arriba.

Por ello, estas son las 5 recomendaciones de pescado para estos días de aquí a la llegada de los días posteriores de Semana Santa.

Tilapia

Este tipo de alimento es ideal para dietas de déficit calórico. Contiene ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 que ayudan a la digestión. Permite la desinflamación y beneficia la salud cardiovascular. Queda muy bien en el ceviche o en aguachile.

Trucha

La trucha tiene un alto contenido en Vitamina D, lo que permite la absorción de calcio y el fortalecimiento óseo. El sistema nervioso y muscular se ven beneficiados por los minerales contenidos, según un artículo de los Archivos Latinoamericanos de Nutrición. En ese sentido, se recomienda comerla en esta Cuaresma al horno o en salsa de chile seco.

Salmón

La tercera opción para comer en Cuaresma tiene alto contenido de proteínas magras y Omega-3 que ayudan a la salud del corazón. Además, la salud de la piel tiene beneficios por los antioxidantes. En cuanto a la recomendación gastronómica, se confía que el salmón tendrá un gran sabor en salsa de limón o a la plancha.

Sardinas

Al ser un pescado pequeño, acumulan menos metales pesados y contienen muchas proteínas que favorecen por completo el desarrollo muscular y la regeneración celular. Dados los minerales contenidos, el metabolismo y la función inmunológica se ven beneficiados, según el Institute for Integrative Nutrition. Aquí un clásico estilo a la mexicana sería ideal para aprovechar su sabor.

Atún

Mientras que el más común de los pescados pero no por eso menos nutritivo, ayuda al metabolismo y la función cerebral. Tiene una alta carga de proteínas magras y vitaminas del Grupo B (3, 6 y 12). Y dado que tiene mucho Omega-3, el corazón también es cuidado. En el ámbito gastronómico, un ceviche o las ensaladas quedan a la perfección con este alimento.