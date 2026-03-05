Conoce el alimento clave para mantener buena salud si pasas de 45 años

El tiempo avanza y la salud se adapta a lo que el cuerpo requiere. Cuando uno es adulto, vive cambios en el metabolismo que exige otro tipo de rutinas. En este caso, la alimentación es clave para mantenerse en buena salud. Y aunque muchos lo consumen con regularidad, no sabían que el huevo es vital para los propósitos de energía si tienes más de 45 años. A continuación se encuentra la explicación completa.

¿Por qué el huevo es vital para tener buena salud?

Desde la musculatura, la densidad ósea y el metabolismo, los cambios se manifiestan de forma natural. El cuerpo cambia y por ello algunas cosas se vuelven perjudiciales, incluyendo alimentos que no son necesariamente comida chatarra o situaciones evidentemente malas. Todo radica en que los sistemas internos procesan de manera distinta los compuestos.

Aparecen cambios hormonales, variación del colesterol, cambios en la salud cardiovascular y en la salud ósea. Por ello, el huevo te ayudará en múltiples factores, pues es fuente de proteína de alta calidad para preservar la masa muscular. La Vitamina D que contiene es vital para la salud de los huesos y aporta colina, compuesto relacionado como nutriente de la salud cerebral.

Sin embargo, el constante consumo del huevo podría aportar también a tu salud visual, al ser una fuente importante de luteína y zeaxantina. Es un alimento que incluso ayuda a la inmediatez, pues es de fácil cocción y aporta saciedad. Contiene grasas saludables, proteínas y micronutrientes, los cuales pueden quedar perfectos en tu desayuno, comida o cena.

¿Cuántos HUEVOS 🥚 puedes comer al día? ¡Primero, aclaremos algo! 🚫 El huevo NO es un alimento malo que eleva el colesterol, por el contrario, es un excelente alimento, superior a muchos otros. 🌟 ✅ Primero: es rico en proteína, en perfil de aminoácidos y biodisponibilidad de la proteína (únicamente por debajo del aislado de suero de leche). ✅ Segundo: Principalmente la YEMA es rica en varios nutrientes que son carentes en varios alimentos, como la vitamina A, D, K, colina, selenio y B12. Y posee dos nutrimentos de la familia de los carotenoides olvidados como la luteína y zeaxantina (súper útiles para el cerebro 🧠 y la vista 👁️). ¡YA DIME! ¿Cuántos huevos puedo comer al día? 🥚 Bueno, la mayoría de estudios sugiere que entre 1-3 huevos al día parece ser el rango ideal saludable, peeeero, otros estudios sugieren que comer más de 4 huevos al día tampoco parece ser un problema real. Dato curioso: encontré un estudio donde se analizaron las analíticas de lípidos (entre ellas el colesterol) en un hombre de 88 años que consumía de media 25 huevos al día!!!! Y, ¿Qué crees? Sus niveles estaban completamente normales! 🤯

¿Qué otros alimentos te ayudan a tener buena salud después de los 45 años?

Siempre vale la pena indicar que no hay procesos mágicos y que se requiere un estilo de vida saludable. Una dieta balanceada es necesaria para complementar los nutrientes del huevo y de los siguientes alimentos.