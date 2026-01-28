Exatlón México | Draft Varonil | La competencia entra en su fase más intensa y una medalla podría cambiarlo todo
La tercera competencia del Draft Varonil elevó la tensión al máximo y una medalla podría definir quién sigue en Exatlón México.
La intensidad del Draft Varonil alcanzó un nuevo nivel durante la tercera competencia, cuando Antonio Rosique advirtió que los aspirantes no solo luchaban por una medalla, sino por una ventaja clave rumbo a la batalla final, ya que el día siguiente se disputará el boleto que podría asegurar su lugar en la próxima temporada de Exatlón México.