El Otro Lado de Los Realities | Choque de opiniones y polémicas: El inicio más explosivo en
El programa comenzó ardiendo: conflictos, análisis y una discusión que abrió la puerta a uno de los debates más fuertes sobre el comportamiento en Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO