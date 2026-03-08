Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 en vivo hoy | Mati Álvarez encara a los Rojos y a su mejor amiga que habló mal de ella

Aunque los Rojos ganaron la primera y la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México, el ambiente en el equipo escarlata se tornó un poco hostil luego de que Mati Álvarez encarara a su mejor amiga, quien habría hablado mal de ella a sus espaldas, descubre qué fue lo que les dijo Terminator a todos sus colegas.

