Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 en vivo hoy | Mati Álvarez encara a los Rojos y a su mejor amiga que habló mal de ella
Mati Álvarez ya no aguantó más y reveló que la novena temporada de Exatlón México ha sido una de las más difíciles en toda su carrera, ¿qué les dijo?
Aunque los Rojos ganaron la primera y la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México, el ambiente en el equipo escarlata se tornó un poco hostil luego de que Mati Álvarez encarara a su mejor amiga, quien habría hablado mal de ella a sus espaldas, descubre qué fue lo que les dijo Terminator a todos sus colegas.
