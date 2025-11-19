El Otro Lado de Los Realities | Drama, risas y fricciones: Lo que no viste de Exatlón México
El chismecito de Exatlón México llegó más intenso que nunca: accidentes inesperados, tensiones entre atletas y todo el drama contado con humor, estilo y exclusivas.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO
- Video: El momento exacto en que el vestuario de Belinda casi la deja expuesta en su concierto