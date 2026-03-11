Exatlón México: Mario Mono Osuna gana la Medalla Transferible Varonil hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Mario Mono Osuna ganó hoy en vivo la Medalla Transferible Varonil en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México. El Exfutbolista pudo hacerse con esta presea, la cual se le puede dar a cualquiera de sus compañeros que estén en un Duelo de Eliminación, esto significa una vida adicional en la pugna máxima.

Te puede interesar: Exatlón México: Gloria Murillo reaparece casi irreconocible y revela la terrible enfermedad que padeció

“Qué tal amigos, soy el ganador de la medalla de esta semana, la verdad es que estoy muy contento por haber obtenido este gran logro. Creo que es una medalla que nos ayudará a todos, tanto a mí como al equipo Rojo. Se avecina la recta final entonces cada vez se vuelve más importante y muy significativo ganar este tipo de logros, de herramientas. Va dedicada a toda la familia roja que siempre no está apoyando desde casita, les mando un fuerte abrazo a todos”, declaró Mario Mono Osuna.

Mario Mono Osuna es el vigente campeón de Exatlón México y en la novena temporada ha demostrado ser uno de los candidatos a retener la corona y qué mejor ejemplo que haber conseguido esta Medalla Transferible Varonil, la cual le dará un poder si es que tiene que ir en un momento al Duelo de Eliminación, prueba de la que nadie está libre y que tarde o temprano puede darse, incluso para el actual monarca del reality deportivo.

¿Cuántos tipos de medallas hay en Exatlón México?

Existen 3 tipos de medallas en Exatlón México, la primera es la individual, esta sólo la puede utilizar el participante que haya ganado dicha presea; está la insignia transferible, la cual aunque sólo es ganada por un atleta, este se la puede dar a quien desee; y está el galardón grupal, la cual sólo se puede otorgar siempre y cuando todo el grupo esté a favor.

¿Mario Mono Osuna y Humberto Noriega en contra de Mati Álvarez?

De acuerdo con el avance que se dejó ver en el capítulo del pasado martes 10 de marzo de 2026, quien estaba bastante molesta fue Mati Álvarez, y es que a pesar de haber hablado con todos los Rojos hace un par de semanas, todo parece indicar que, Terminator ya está harta de la actitud de sus compañeros escarlatas, quien a su ver parece que se confían en que ella correrá y dará sus puntos, lo que ven como una unidad segura.