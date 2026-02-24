Exatlón México: Otra baja, Antonio Rosique revela que uno de sus participantes ya no puede seguir haciendo actividad física ¿saldrá del reality deportivo hoy en vivo?

Azules y Rojos iniciarán la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México hoy lunes 23 de febrero, sin embargo, Antonio Rosique dio a conocer durante el avance que, uno de sus participantes tenía que parar cualquier actividad física, por lo que, muchos fanáticos se preguntan si saldrá del reality deportivo hoy en vivo. Para saber quién es el atleta que ya no podrá competir en el programa, deberás ver el capítulo a las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

Recuerda que, puedes ver el programa de Exatlón México en vivo hoy lunes 23 de febrero en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país a través de la señal de Azteca Uno, o bien puedes dar clic aquí y ver el reality deportivo desde cualquier dispositivo móvil, además encontrarás videos y notas de todo lo relacionado con este espacio televisivo.

¿Quiénes son todos los participantes de Exatlón México 2026?

Los participantes del color Azul que entrarán a la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México son: Adrián Leo, Ernesto Cázares, Alexis Vargas, Doris del Moral, Katia Gallegos, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Koke Guerrero y Natali Brito.

El equipo Rojo cuenta con muy buenos elementos como: La tricampeona de la marca, hablamos de Mati Álvarez, Ella Bucio, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, quien actualmente está lesionada tras haberse cortado con un cuchillo en la semana 20, César Villaluz, Jazmín Hernández, Benyamin Saracho, Karol Rojas y el vigente monarca de la marca, Mario Mono Osuna.

Este fue el eliminado de Exatlón México del domingo 22 de febrero 2026

Alejandro Aguilera fue el eliminado de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. El Dóberman no pudo salir victorioso del Duelo de Eliminación en donde se midió ante dos grandes participantes de su mismo equipo como: Ernesto Cázares y Adrián Leo. Estos dos últimos contaban con varias medallas, pero el Dober no.

La polémica se dio en el grupo celeste cuando Antonio Rosique les preguntó si querían ocupar el Salvo Conducto, el cual es un poder que salva a uno de sus compañeros de la pugna máxima; sin embargo, el equipo dijo que no. De igual forma, los Azules tampoco quisieron ocupar la Medalla Transferible Grupal, y tras estas decisiones, Aguilera salió eliminado el 22 de febrero de 2026.

