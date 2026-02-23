Exatlón México: Ernesto Cázares, Alejandro Aguilera o Adrián Leo, este participante Azul es el eliminado de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Alejandro Aguilera, Ernesto Cázares y Adrián Leo tuvieron que ir al Duelo de Eliminación de hoy domingo 22 de febrero de 2026 en Exatlón México. Los 3 participantes tuvieron que ir a la pugna máxima luego de que los Azules perdieran la segunda Batalla por la Supervivencia ante los Rojos, quienes disfrutaron como nunca que sus rivales compitieran entre ellos para eliminarse. El eliminado de este fin de semana fue el Dóberman.

Así se vivió el Duelo de Eliminación en Exatlón México en vivo hoy 22 de febrero de 2026

Alejandro Aguilera fue el eliminado de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México hoy 22 de febrero de 2026. Tanto el Dóberman como Ernesto Cázares y Adrián Leo tuvieron que al Duelo de Eliminación luego de ser los 3 rendimientos más bajos de este ciclo; sin embargo, el pelotero y el Golden Boy contaban con una medalla o más.

La polémica llegó cuando Antonio Rosique les preguntó si querían hacer el Salvo Conducto, el cual era un poder que podía salvar a uno de los Azules del Duelo de Eliminación, sin embargo, Koke Guerrero dijo que no debido a que lo quieren utilizar ante una Paulette Gallardo, Mati Álvarez o un Mono Osuna y Humberto Noriega.

Por otro lado, el segundo momento controversial se dio cuando la Máxima Autoridad les preguntó a los celestes si querían utilizar la Medalla Transferible Grupal, pero la respuesta del Hechicero del Aire fue también negativa y con ello, Alejandro Aguilera se convirtió en el eliminado de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México hoy 22 de febrero de 2026

Los Rojos ganan la segunda Batalla por la Supervivencia

Los Rojos llegaron a la Barraca totalmente contentos luego de saber que, Neto, Dober y Mufasa tenían que medirse entre ellos para seguir en el reality deportivo. Esta fiesta escarlata sigue en pie un plan, puesto que, el objetivo de estos atletas era sacar a los rendimientos más bajos, la primera fue Natali Brito, pero regresó a ocupar el lugar que dejó Dana Castro por lesión.

Sin embargo, Aguilera, el Golden Boy o Leo eran los rivales que los escarlatas querían sacar de una vez por todas; y con la eliminación del entrenador deportivo, los comandados por Mario Mono Osuna y Mati Álvarez, la estrategia sigue en pie y muy efectiva.

