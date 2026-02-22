Exatlón México | Segunda Batalla por la Supervivencia | Rojos necesitaban ganar la prueba para mandar a 3 Azules al Duelo de Eliminación ¿lo consiguieron?

Rojos y Azules se jugaron la segunda Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Hoy domingo 22 de febrero de 2026 se vivió con mucha intensidad puesto que, los escarlatas necesitaban ganar para que el Duelo de Eliminación fuera solamente protagonizado por sus rivales; mientras que, los celestes querían ganar esta competencia para mandar por lo menos a uno de sus enemigos.

