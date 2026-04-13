VIDEO: La Máxima Autoridad de Exatlón México rompe el silencio: ¿Leo hizo trampa por el auto?

La tensión dentro y fuera de Exatlón México alcanzó su punto máximo luego de la polémica en la batalla por el automóvil, donde muchos señalaron a Leo por una posible trampa. Ante la ola de comentarios en redes sociales, la Máxima Autoridad del programa decidió hablar en exclusiva y aclarar lo ocurrido, revelando si realmente hubo una falta o si todo se trató de una mala interpretación del momento. Sus declaraciones no solo buscan poner fin a la controversia, sino también dejar claro cómo se manejan este tipo de situaciones dentro del reality.