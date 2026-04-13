uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

VIDEO: La Máxima Autoridad de Exatlón México rompe el silencio: ¿Leo hizo trampa por el auto?

La polémica crece y por fin hay respuesta oficial sobre la jugada más comentada del reality.

La tensión dentro y fuera de Exatlón México alcanzó su punto máximo luego de la polémica en la batalla por el automóvil, donde muchos señalaron a Leo por una posible trampa. Ante la ola de comentarios en redes sociales, la Máxima Autoridad del programa decidió hablar en exclusiva y aclarar lo ocurrido, revelando si realmente hubo una falta o si todo se trató de una mala interpretación del momento. Sus declaraciones no solo buscan poner fin a la controversia, sino también dejar claro cómo se manejan este tipo de situaciones dentro del reality.

Tags relacionados
Exatlón México

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo