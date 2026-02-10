Exatlón México | Video: Emilio rompe el silencio y habla sobre su salida de la novena temporada

Emilio fue el eliminado de la semana 19 en Exatlón México, y tras su salida compartió un mensaje lleno de emoción donde aseguró que su paso por la novena temporada fue “maravilloso, confrontativo y explosivo”, pero siempre entregándolo todo. El atleta confesó que lo más fuerte para él fue la convivencia y la unión dentro del Equipo Rojo, además de lo difícil que resultó despedirse de sus amigos, especialmente de Paulette, Mono y sus compañeros, dejando claro que su mayor fortaleza siempre fue su corazón dejando como último mensaje: “con honor hasta el final”.