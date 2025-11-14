Se enciende la polémica: ¿De qué color habrá más atletas al borde de la despedida esta semana?

Esta noche Exatlón México estará más tensa que nunca, pues cada punto, cada carrera de hoy, será definitiva para alguno de los atletas, pues esta noche se definirán a los atletas que tendrán que batirse en duelo para ganar la permanencia una semana más del reality deportivo más demandante de México. ¿Qué equipo mandará más atletas al próximo juego de eliminación? Las especulaciones se desataron, y las estrategias de ambos equipos parecen estar tomando rumbos completamente distintos.

¿Los Rojos están entrando en una zona de riesgo?

Aunque El Equipo Rojo suele salir adelante dentro de los circuitos que definen la competencia, en sus últimas actuaciones se han visto mermados por la incertidumbre, pues a pesar de comenzar a mantener rachas de victorias, la fractura interna es enciéndete, lo que pone a sus atletas en riesgo constante.

¿Están los Rojos guardando energía… o están perdiendo estabilidad?

Si El Equipo Rojo no logra mantener la seriedad y se deja dominar por sus impulsos, lo más seguro es que a nadie sorprenda que sea esta escuadra la que pierda a uno de sus miembros el próximo domingo, esto a pesar de que, sus atletas son conocidos por darlo todo en las batallas que definen la continuidad de sus miembros.

¿Y los Azules? Entre la remontada y el caos

Por el otro lado, El Equipo Azul, ha demostrado una dualidad marcada y peligrosa, pues, aunque en días parecieran imparables, al momento siguiente caen en errores de novatos. No obstante, para los fans, es la actitud ante la adversidad y su fuerte unidad como equipo lo que los mantiene como grandes favoritos para llevarse la gloria.

¿Qué pasa con el Equipo Azul en los momentos decisivos?

Desde que comenzó la novena temporada de Exatlón México, El Equipo Azul ha dominado en la gran mayoría de los circuitos, llevando así, no solo la gloria, sino también el cariño de los fans. No obstante, algo ocurre dentro de esta escuadra, la cual, a pesar de mantener rachas ganadoras, la derrota y pérdida de miembros en la eliminación los ha marcado.

La gran pregunta que divide a los fans: ¿Quién enviará más atletas a eliminación: los Rojos o los Azules?

A pesar de que las teorías no paran y la incertidumbre no hace más que crecer, lo único cierto es que será en la noche de hoy que sabremos quiénes son los atletas que están en riesgo de abandonar la novena temporada de Exatlón México. No te pierdas nada de la competencia y apoya a tu favorito hoy en punto de las 7 de la noche por Azteca UNO.