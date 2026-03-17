3 lugares mágicos y populares en la Ciudad de México para recibir el equinoccio de primavera este 2026

El Equinoccio de Primavera 2026 se llevará a cabo el 20 de marzo en este año, este evento natural iniciará en punto de las 9:46 am; y si no tienes un plan o no puedes salir de la Ciudad de México, aquí en la capital puedes recibir este suceso astronómico, pero eso sí, no olvides ocupar sombrero, gorra y bloqueador.

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3 lugares para recibir el Equinoccio de Primavera 2026

Templo Mayor

Uno de los principales lugares donde puede recibir el Equinoccio de Primavera este 2026, es el Templo Mayor; para llegar a este sitio, puedes tomar la línea Azul del Metro de la CDMX y bajarte en la estación del Zócalo. Este recinto tiene una serie de bailes para poder honrar al sol y así recibir el cambio de temporada; si vienes a este sitio, puedes aprovechar para visitar la plancha del Zócalo y hacerte una limpia con los danzantes que se instalan allí.

Zona arqueológica de Cuicuilco

La Zona Arqueológica de Cuicuilco se ubica en la alcaldía de Tlalpan y además se ha convertido en uno de los sitios favoritos de las personas para recibir el Equinoccio de Primavera 2026, y este sitio es uno de los puntos claves para hacer este tipo de rituales, este recinto es de los preferidos gracias a que cuenta con vestigios muy importantes y además, es la primera estructura de piedra de Mesoamérica.

Parque Nacional el Cerro de la Estrella

Terminamos con el último sitio para recibir el Equinoccio de Primavera, y este es el Parque Nacional Cerro de la Estrella; el cual es una reserva natural que se ubica en el corazón de Iztapalapa. Este espacio se caracteriza principalmente por hacer la Ceremonia del Fuego Nuevo; el cual, con el paso de los años, este recinto ha sido adoptado como un punto para que se reúnan las preguntar y así cargarse de toda la energía de la primera estación del 2026, si asistirás a este lugar, deberás llevar ropa blanca, y además es totalmente gratis.