Del respeto al roce directo: Exatlón México vive su semana más incómoda entre Kate y El Equipo Rojo

La semana 16 de Exatlón México elevó la intensidad dentro y fuera de los circuitos, con un Equipo Azul que se mantiene firme, un Equipo Rojo intentando recomponerse tras una salida clave, las advertencias de Antonio Rosique sobre el fin de la protección colectiva, la importancia de la Batalla por la Villa 360 y una nueva chispa de tensión luego de que Kate señalara burlas hacia su tiro de “bala”, dejando claro que la competencia ya no solo se libra en el rendimiento físico, sino también en el respeto, la mentalidad y la fortaleza individual.