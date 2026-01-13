inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Del respeto al roce directo: Exatlón México vive su semana más incómoda entre Kate y El Equipo Rojo

Cuando la presión sube, las diferencias salen a la luz. Kate inicia la polémica dentro de la novena temporada de Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

La semana 16 de Exatlón México elevó la intensidad dentro y fuera de los circuitos, con un Equipo Azul que se mantiene firme, un Equipo Rojo intentando recomponerse tras una salida clave, las advertencias de Antonio Rosique sobre el fin de la protección colectiva, la importancia de la Batalla por la Villa 360 y una nueva chispa de tensión luego de que Kate señalara burlas hacia su tiro de “bala”, dejando claro que la competencia ya no solo se libra en el rendimiento físico, sino también en el respeto, la mentalidad y la fortaleza individual.

