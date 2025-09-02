Exatlón CUP | Una vez más se enfrentan Equipo Rojo y Equipo Azul por saber quién representará a México en el juego contra Hungría

Los atletas demostraron por qué son lo mejor de lo mejor en una competencia que puso a prueba toda su fortaleza y la garra que define a los mexicanos. Regresando a un circuito familiar para muchos de ellos, que recordó su participación en Exatlón México, lo que emocionó no sólo a La Máxima Autoridad de Exatlón, sino también a los fans del programa.