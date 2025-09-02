inklusion logo Sitio accesible
Exatlón CUP | Una vez más se enfrentan Equipo Rojo y Equipo Azul por saber quién representará a México en el juego contra Hungría

Rosique puso a prueba a los integrantes del Equipo Rojo contra al Equipo Azul, en un circuito que llenó de emociones y recuerdos. Circuito en el que se demostró por qué cada uno de los atletas nacionales se ha ganado su lugar en la competencia.

Los atletas demostraron por qué son lo mejor de lo mejor en una competencia que puso a prueba toda su fortaleza y la garra que define a los mexicanos. Regresando a un circuito familiar para muchos de ellos, que recordó su participación en Exatlón México, lo que emocionó no sólo a La Máxima Autoridad de Exatlón, sino también a los fans del programa.

