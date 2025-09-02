Exatlón CUP | México contra Hungría ¡Comienza el juego por la victoria!
Los atletas mexicanos se enfrentaron a los seleccionados de Hungría en una competencia llena de emociones.
Hungría se enfrentó a México en una competencia que puso a los nacionales en apuros en más de una ocasión, pues los atletas de Hungría seguían fuertemente cada movimiento de los mexicanos, ofreciendo un espectáculo lleno de adrenalina, demostrando por qué son atletas de alto rendimiento y merecen un lugar en Exatlón CUP.
