inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón CUP | Rosique reconoce a cada uno de los atletas que lucharán por representar a México

Los atletas mexicanos hablan sobre lo importante que es representar a México y regresar de nuevo a los circuitos de Exatlón CUP.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Rosique saludó a cada uno de los atletas mexicanos y reconoció sus virtudes y la garra mexicana que los llevó de regreso a los circuitos de Exatlón CUP. Reconociendo además cada una de las virtudes y los retos que tuvieron que afrontar y que los ha convertido en no solo mejores atletas de alto rendimiento, sino en grandes fenómenos de los eventos deportivos.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×