Exatlón CUP | Rosique reconoce a cada uno de los atletas que lucharán por representar a México

Rosique saludó a cada uno de los atletas mexicanos y reconoció sus virtudes y la garra mexicana que los llevó de regreso a los circuitos de Exatlón CUP. Reconociendo además cada una de las virtudes y los retos que tuvieron que afrontar y que los ha convertido en no solo mejores atletas de alto rendimiento, sino en grandes fenómenos de los eventos deportivos.