Exatlón CUP | Programa Completo | México contra Hungría

México demostró porque es uno de los favoritos para regresar con la gran victoria. En un encuentro lleno de adrenalina y muchos recuerdos, se enfrentaron el Equipo Rojo y el Equipo Azul en una primera etapa. Posteriormente, los atletas nacionales se enfrentaron contra la fuerza del equipo de Hungría, en un combate que dejó muchas emociones, pues el equipo húngaro puso en aprietos a los mexicanos, quienes una vez más demostraron porque es uno de los equipos favoritos de Exatlón CUP.