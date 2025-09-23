Exatlón Draft El Ascenso | Última batalla por La Villa 360. El pase a la nueva temporada está en juego

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, y en Exatlón Draft El Ascenso ha llegado la hora de la verdad. Esta noche se disputará la última Batalla por la Villa 360, un duelo que promete ser histórico y que podría marcar la diferencia entre los atletas que logren mantenerse en la competencia y aquellos que vean truncado su sueño de llegar a la nueva temporada de Exatlón México.

