El superhéroe de Marvel que representa a los granjeros de La Granja VIP según la IA.

Con cuatro granjeros y dos granjeras confirmadas en el granjero de La Granja VIP y 10 espacios libres todavía pendientes de revelarse, el revuelo en el gallinero más divertido de la televisión no podría estar más animado... ¿te gustaría saber qué superhéroe de Marvel representa a Alfredo Adame, Jawy Méndez, Alberto del Río “El Patrón” y César Doroteo? ¡Te sorprenderás!

¿Qué superhéroe de Marvel representa a los granjeros de La Granja VIP?

Al preguntarle a la inteligencia artificial (IA) sobre qué icónico personaje de Marvel representa mejor a nuestros 4 granjeros que están listos para este nuevo reto de TV Azteca , la herramienta le asignó un superhéroe a las celebridades basada en las características y personalidades que más coinciden con cada uno: ¡quédate con la boca abierta!

JAWY MÉNDEZ SERÍA... ¡SPIDER-MAN!

La primera sorpresa que nos dio la IA con esta divertida actividad fue asignarle el superhéroe Spider-Man a Jawy Méndez ya que consideró que la energía, la agilidad y el carisma del influencer encaja súper bien con este carismático personaje: ¿te late?

A ALFREDO ADAME LE QUEDA... ¡IRON MAN!

Para la IA, el querido “Golden boy” que inició con la lista de celebridades confirmadas para La Granja VIP encaja muy bien con el perfil de Tony Stark, el reconocido Iron Man ya que ambos tienen mucho ego, no temen decir lo que piensan y tienen también bastante autoconfianza.

A ALBERTO DEL RÍO LO REPRESENTA... ¡THOR!

La IA se anotó una divertida ocurrencia cuando consideró que el perfil del polémico “Patrón” de la WWE encaja muy bien con Thor ya que ambos tienen mucha presencia física, fuerza, liderazgo y unos intensos aires de guerrero que los identifican a ambos... ¡qué tal!

CÉSAR DOROTEO SERÍA... ¡STAR-LORD!

Para la inteligencia artificial, el carácter carismático, divertido y enérgico de César Doroteo podría estar muy bien representado por Star-Lord, uno de los personajes más irreverentes pero llamativos de Marvel, ¿qué opinas, le atinó o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Ya sea con “superpoderes” de cómic o con las botas de trabajo, nuestras celebridades de La Granja VIP están listas para afrontar los retos que se les presenten a lo largo de 10 semanas, ya sea en el huerto o en el establo: ¡no te pierdas el estreno de este reality el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!