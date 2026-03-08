Exatlón México: Descubre quién gana hoy en vivo la segunda y la tercera Batalla por la Supervivencia

La semana 23 de la novena temporada de Exatlón México llega a su fin hoy domingo 8 de marzo de 2026. En este día se jugarán 2 competencias, la segunda y tercera Batalla por la Supervivencia; para saber quién gana estas pugnas, si Rojos o Azules, deberás sintonizar en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, la señal de Azteca Uno o dar clic aquí.

Mati Álvarez harta de Mario Mono Osuna y de Humberto Noriega

Al parecer Mati Álvarez quien es la más ganadora de Exatlón México, dijo que ya estaba un poco harta de que ella siempre tenía que ir a competir en los puntos que nadie quería, y señaló que, haría lo mismo que hace Humberto Noriega y Mario Mono Osuna, que tras competir en una carrera, se iban a sentar a la banca, y comentó que, ella haría lo mismo porque eso era lo más cómodo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Jazmín Hernández habló con el Mono y con Prime Time antes de llevarse a cabo el Mini Game, el cual el premio era una clase de yoga. La Flaca les dijo a estos dos pesos pesados que, aunque se consideraba la mejor amiga de Golden Champion, no siempre iba a estar ahí para ella, después ya no se alcanza a escuchar qué más dijo, pero se podría pensar que, el equipo Rojo tiene varios problemas internos.

¿Quién ganó el Mini Game y la primera Batalla por la Supervivencia del pasado viernes 6 de marzo de 2026 en Exatlón México?

Los Rojos pudieron hacerse con el Mini Game y la primera Batalla por la Supervivencia del pasado viernes 6 de marzo de 2026 en Exatlón México. Los Rojos vienen con esta buena racha desde el jueves luego de ganar la Medalla Especial que significa que pueden darle una vida adicional a cualquiera de sus compañeros si es que va al Duelo de Eliminación.

También ganaron la Villa 360 con un tablero de 8-4, con un tablero bastante abundante, y este premio es de suma importancia de cara a la segunda y la tercera Batalla por la Supervivencia del domingo 8 de marzo de 2026. Sin embargo, los escarlatas de igual se hicieron con el Mini Juego y la clase de yoga, pero de igual manera se hicieron con la primera pelea por la estadía y todo puede pasar este fin de semana, no te pierdas el capítulo de hoy.