Exatlón México: Dana Castro comparte foto de cómo quedó su rodilla tras la cirugía

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, sin embargo, ha tenido varias bajas por lesión, Aristeo Cázares, Josué Menéndez y Dana Castro, esta última recientemente pudo compartir una historia en su cuenta oficial de Instagram donde subió cuál era su estado de salud tras la cirugía que requirió en su rodilla; en la foto se puede leer que todo salió muy bien y la participante celeste ahora iniciará su proceso de rehabilitación.

¿Quién es Dana Castro, exparticipante de Exatlón México?

Dana Castro ingresó por primera vez a Exatlón México en la sexta temporada del reality deportivo, sin embargo, tuvo que abandonar el programa en aquella edición luego de sufrir una lesión, algo muy terrible ya que la atleta hubiera llegado a la gran final, misma que fue ganada por Liliana Hernández.

|IG: danacastroo

En varias entrevistas, Dana siempre expresaba su deseo de volver a correr, y de hecho, su sueño se le hizo realidad cuando fue una de las confirmadas para la novena campaña; sin embargo, la suerte volvió a no estar de su lado y en la presente temporada se volvió a lastimar, pero afortunadamente ya fue operada y todo indica que va muy bien.

La atleta Azul es originaria de Mexicali, Baja California, nació el 26 de julio del 2000; inició su carrera como una atleta desde muy temprana edad en cursos de verano, sin embargo, su disciplina que es saltar vallas, la inició en el 2011 cuando compitió en su primera olimpiada infantil.

A lo largo de su vida ha participado en varias competencias nacionales e internacionales en la prueba de salto de vallas; en estas pugnas ha podido acumular varios triunfos, además de ser una atleta de alto rendimiento, también es conductora y modelo.

¿Dónde ver en vivo el programa de Exatlón México?

Recuerda que, el programa de Exatlón México comienza a transmitirse en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país por la señal de Azteca Uno o bien, puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo, donde encontrarás: fotos y videos.

