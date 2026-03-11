Exatlón México: Mati Álvarez sigue su pleito con los Rojos y les manda un contundente mensaje

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso y ahora se está viviendo la semana 24; donde hasta el momento se han llevado varias competencias; sin embargo, los problemas en el equipo Rojo siguen. De acuerdo con el avance que se verá hoy miércoles 11 de marzo de 2026, se escuchará cómo es que Mati Álvarez ya está harta de su grupo y les mandará un contundente mensaje.

Te puede interesar: Exatlón México: Rojos y Azules compiten por la Medalla Varonil hoy miércoles 11 de marzo de 2026

De acuerdo con el adelanto que se verá hoy miércoles 11 de marzo de 2026 en Exatlón México, quien ya está harta de que ella siempre pasa es Mati Álvarez. Terminator dijo ante cámaras que, siempre le piden correr a ella y que se confían en que la más ganadora del reality deportivo, debe ganar, sin embargo, esta situación ya la habría hartado; si quieres ver qué más les dirá Golden Champion a sus compañeros, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Los Azules señalan a Humberto Noriega como un pésimo estratega

Los Azules pudieron ganar la Villa 360 el pasado lunes 9 de marzo, sin embargo, antes de jugar el Duelo de los Enigmas, los celestes analizaron la estrategia que hizo Humberto Noriega, quien al parecer habría puesto a Jazmín Hernández y a Benyamin Saracho en el relevo contra Ernesto Cázares y Evelyn Guijarro, quienes pudieron recuperar el inmueble con lujos.

De acuerdo con Koke Guerrero, el modo de apoyar o de tratar de ser líder de Prime Time con los Rojos es pésimo ya que les grita y a su ver del Hechicero del Aire, tener a un tipo grande presionando sobre el pésimo tiro no motiva nada; al igual que Ernesto Cázares y Doris del Moral coinciden en que Humberto y Paulette no son buenos líderes.

Rojos con problemas internos

Desde la semana pasada iniciaron los problemas en el equipo Rojo, y todo comenzó desde antes del Duelo de Eliminación en donde salió eliminada Ella Bucio a manos de Valery Carranza; aquí vimos cómo es que Jazmín Hernández dijo que estaba harta de cuidar a Mati Álvarez y de apapachar, posteriormente, la Flaca se acercó a Humberto y Mario Mono Osuna para decirles que cada quien debe preocuparse por sus asuntos.

Posteriormente en el pasado fin de semana, se vio que, Golden Champion habría encarado a los Rojos, especialmente a Jazmín Hernandez, de quien se enteró que había hablado de ella a sus espaldas, sin embargo, ambas pudieron hacer las paces y fue Terminator quien dijo que, la Flaca era su mejor amiga y que quería llegar con ella hasta las semanas finales de la competencia.