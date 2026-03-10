Exatlón México: ¿Qué le pasó a Katia Gallegos hoy 10 de marzo de 2026?

El segundo día de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy martes 10 de marzo de 2026; y de acuerdo con el avance que se vio tras concluir el episodio donde los Rojos ganaron el Juego por la ventaja, y los Azules la Villa 360, quien sufrirá una terrible caída será Katia Gallegos, esto es lo que le pasó a la basquetbolista.

¿Qué le pasó a Katia Gallegos hoy en Exatlón México 2026?

De acuerdo con el avance que se pudo ver para lo que pasará hoy martes 10 de marzo de 2026 en Exatlón México, en este adelanto se ve cómo es que Katia Gallegos sufrirá una caída durante una carrera, sin embargo, si quieres saber su estado de salud de la basquetbolista, no olvides sintonizar en vivo en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país a través de la señal de Azteca Uno o bien da clic aquí, donde encontrarás fotos, videos y todos los programas deportivos del reality deportivo.

¿Quién ganó el Juego por la Ventaja y la Villa 360?

El pasado lunes 9 de marzo de 2026 se llevaron a cabo dos competencias muy importantes en Exatlón México, el Juego por la Ventaja el cual fue ganado por los Rojos con un marcador de 5-1, y tras esto, los Azules tuvieron una junta donde Adrián Leo y Koke Guerrero estaban muy molestos debido a que, al parecer se habían dado cuenta que tanto ellos como sus compañeros se estaban volviendo algo conformistas.

Tras la charla, los celestes salieron a competir por la Villa 360, y fueron los Azules quienes se hicieron con este premio, sin embargo, esta prueba se tuvo que ir a los relevos, donde sin Ella Bucio como su velocista, los Rojos tuvieron que mandar a Jazmín Hernández y a Benyamin Saracho, estos se midieron ante Ernesto Cázares y a Evelyn Guijarro.

Sin embargo, Sniper fue quien terminó por tirar todos los tótems con los chacos, y con ello fueron los Azules quienes recuperaron la Villa 360, para que hoy se jueguen otro par de pugnas, el Juego por la Medalla Especial Femenil y el Duelo de los Enigmas; no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.