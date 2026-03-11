Exatlón México: Rojos y Azules compiten por la Medalla Varonil hoy miércoles 11 de marzo de 2026

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y hoy miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la competencia por la Medalla Varonil Transferible, para saber quién gana esta presea no olvides ver en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí para no perderte las notas, videos y programas completos del reality deportivo.

Los Azules festejan las malas estrategias de los Rojos

Los Azules pudieron recuperar la Villa 360 y tras ganarla luego de irse a los relevos donde Ernesto Cázares y Evelyn Guijarro representaron a los celestes, Koke Guerrero dijo que los Rojos no saben hacer estrategias y menos cuando Humberto Noriega se pone a realizarlas ya que sólo se la pasa gritando y no da instrucciones eficientes.

En la Barraca, quien se mostró muy frustrado fue Mario Mono Osuna, el exfutbolista dijo que en esta ocasión siente que su equipo habría perdido muy feo y más que nada él, porque aunque dio el 100% no pudo hacer que los Rojos ganar el inmueble con lujos; en las cámaras se escucha que dice que, tras esta derrota prefirió irse a dormir y no hablar con nadie.

¿Quién ganó la Medalla Femenil Transferible el martes 10 de marzo de 2026?

La Medalla Femenil Transferible se jugó y quién se la ganó fue Katia Gallegos con un tiempo de 2:18:96. Con esta presea, los Azules tienen varios poderes importantes en caso de que uno de sus pesos pesados lo requiera, recordemos que, el grupo celeste ya cuenta con un Salvoconducto, el cual quita de la pugna máxima a su compañero, de igual forma tienen otra insignia, pero grupal que le da una vida adicional a quién esté en peligro de salir eliminado, este galardón sólo se otorga si todos los participantes están de acuerdo.

¿Quién ganó el Duelo de los Enigmas el martes 10 de marzo de 2026?

El martes 10 de marzo de 2026 fue un día redondo para los Azules y es que no sólo ganaron la Medalla Femenil Transferible, la cual significa una vida adicional en el Duelo de Eliminación, también ganaron el Duelo de los Enigmas con un tablero final de 8-7 sobre los escarlatas.