Exatlón México: Azules defienden y Rojos atacan, descubre quién gana hoy la Villa 360

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy jueves 12 de marzo de 2026 se llevará a cabo la pelea por la Villa 360, para saber quién gana esta recompensa no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno para ver en vivo en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, el programa donde se transmitirá esta competencia, o bien, darle clic aquí para ver contenido exclusivo de todo lo que pasa en el reality deportivo.

Mati Álvarez contra los Rojos

Antes de que iniciara la competencia para saber quién ganaba la Medalla Transferible Varonil, se pudo ver cómo es que Mati Álvarez ya está muy harta de la actitud de los Rojos, y es que de acuerdo con Golden Champion, su equipo le coloca toda la responsabilidad cuando toca competir en carreras que casi nadie quiere, y además le exigen que tiene que ganar.

Los escarlatas también comentaron que, en el Duelo de los Enigmas no se estaban echando porras, a lo que Humberto Noriega dijo que cada quién era responsable de lo que pasaba en el tiro final y que no por un cántico iban a tener mejor resultado; esta declaración la hizo Terminator, y hasta el momento no se sabe lo que vendrá después puesto que, Prime Time dijo estas palabras ante cámaras del programa y no ante sus compañeros.

Por otro lado, Mario Mono Osuna dijo que la Medalla Transferible Varonil era de todos, por lo que quien necesite esa presea será otorgada y es que quienes están en peligro de ir al Duelo de Eliminación son Benyamin Saracho y César Villaluz, por lo que, saben que, deben ganar las Batallas por la Supervivencia para que no se instale nadie en la pugna máxima.

En la Villa 360, Adrián Leo reveló que le dolió mucho no haber ganado la presea, pero añadió que, la insignia ya la sentía suya, pero lo que le ardía más era que el Mono Osuna le quitó la medalla, la cual es una vida adicional a quien vaya al Duelo de Eliminación, el cual se jugará el siguiente domingo 15 de marzo en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca Uno.