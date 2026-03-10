Exatlón México: Gloria Murillo reaparece casi irreconocible y revela la terrible enfermedad que padeció

Gloria Murillo sorprendió a familiares, amigos y sobre todo a los fanáticos de Exatlón México, y es que la Lara Croft Mexicana dio a conocer que había padecido una terrible enfermedad. De acuerdo con una historia de la misma exparticipante Roja del reality deportivo, la leyenda escarlata dijo que no había estado tan activa en redes sociales porque tuvo momentos complicados en su vida.

¿Cuál es la terrible enfermedad que tuvo Gloria Murillo?

“No les había contado, pero sí había tenido unos días terriblemente mal, pero aquí la gente cree que por uno no sube que estuvo mal, eso jamás pasa. Sólo me cansé de ser esta y estar tirada en mi cama durante días, semanas y sintiéndome mal. No comer, no entrenar, no salir, no nada. Y me desaparecí de aquí también y ustedes lo notaron”, escribió la leyenda de Exatlón México.

Hasta abajo de esta misma foto donde se leían las palabras, Gloria Murillo terminó con lo siguiente: “Sólo estaba muy mal y esta foto se la mandé a mis amigos, y la gente que apareció fue la que no me dejó caer. Los que van a estar antes, y después de cualquier situación y mis reales”.

|IG: gloriamurillomx

¿Paulette Gallardo y Gloria Murillo ya no son pareja?

Por otro lado, algunos de los fanáticos han relacionado el mal estado de ánimo de la Lara Croft Mexicana con el supuesto final de su relación con Paulette Gallardo. Tanto Sangre Brava como Gloria Murillo quitaron todas las fotos de sus cuentas oficiales de Instagram donde aparecían juntas, por lo que, varios de sus fanáticos comenzaron a sospechar un posible desenlace amoroso entre estas dos leyendas de Exatlón México.

¿Desde cuándo comenzaron su relación Paulette Gallardo y Gloria Murillo?

La historia de amor entre Paulette Gallardo y Gloria Murillo se dio cuando ambas coincidieron en la séptima temporada de Exatlón México, sin embargo, en ese momento, Sangre Brava llegaba como una mujer soltera, mientras que, la leyenda Roja lo hacía con pareja. Sin embargo, tras salir de esta campaña, ambas formalizaron su relación.

En los meses siguientes se les veía muy juntas y contentas, incluso se puede ver que se habrían ido a vivir juntas puesto que, entrenaban juntas, e incluso se habló de una posible boda, sin embargo, nada se confirmó; ahora que borraron sus fotos, no se sabe lo que pasará cuando Sangre Brava salga del reality deportivo que vive su novena temporada.