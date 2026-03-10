Exatlón México: Rojos o Azules, ¿quién gana hoy martes 10 de marzo de 2026 el Duelo de los Enigmas?

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México ya ha iniciado y como parte del ciclo, hoy martes 10 de 2026 se llevará a cabo la prueba del Duelo de los Enigmas, para saber quién gana esta competencia, si Rojos o Azules, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en un horario de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, dar clic aquí.

Mati Álvarez y sus problemas con los Rojos

Por otro lado, quien había tenido varios problemas con los Rojos fue Mati Álvarez, y es que Terminator ha revelado que esta novena temporada de Exatlón México ha sido una de las más complicadas, por lo que, cuando ella les reclamó que siempre querían que pasara a correr en puntos que nadie quería hacer, y esto desembocó el enojo de Golden Champion.

Mario Mono Osuna dijo que él la veía bien y por eso nunca se acercaban porque el exfutbolista aseguraba que Terminator había puesto un tipo de caparazón, y por eso nadie le preguntaba si estaba bien o mal; a lo que Golden Champion respondió diciendo que ella no era una máquina y que necesitaba más el apoyo de su grupo.

Posteriormente, Matilde y Jazmín Hernández hablaron luego de que la Flaca hablara a las espaldas de la más ganadora de Exatlón México, la amiga de Mati dijo que ya se había hartado de cuidarla y que no le gustaba que se estuviera quejando, pero, fue la misma Terminator quien le dijo que cuando tuviera algo que decirle se lo dijera de frente.

Ya más apartadas del equipo Rojo, la Flaca le pidió disculpas y le dijo que no volvería a hablar de ella, y que lo hizo más que nada porque los Rojos se acercaban a ella para tratar de comunicarse con ella; al final, Golden Champion aseguró que Jazz es su mejor amiga y que quiere llegar con ella a las semanas finales de la competencia.

Los Azules hartos de perder, pero ¿son conformistas?

Antes de jugarse la Villa 360, los Azules tuvieron una junta y es que el equipo celeste perdió el Juego por la Ventaja, esto trajo como consecuencia que hablaran y tanto Koke Guerrero como Adrian Leo dijeron que sus compañeros incluyéndose ellos se estaban justificando a la hora de perder, y eso tenía que cambiar; al parecer, sí pasó porque los comandados por el Hechicero del Aire recuperaron el inmueble con lujos.