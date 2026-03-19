Exatlón México: Mati Álvarez les manda contundente mensaje a los Rojos y Azules tras perder el Power Token Femenil: “Ya sé por qué no me apoyan”

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México está casi por llegar a su final, sin embargo, una de las pruebas que se jugó el pasado miércoles 18 de marzo de 2026, fue el Power Token Femenil, donde la ganadora fue Jazmín Hernández, quien además de hacerse con este premio, pudo ganárselo a Mati Álvarez, la más ganadora de la marca; sin embargo, Terminator les mandó un contundente mensaje a los Rojos y Azules luego de que nadie la apoyara en dicha prueba.

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Mati Álvarez sabe por qué los Rojos y Azules no la apoyan en las pruebas individuales

Luego de que Jazmín Hernández ganara el Power Token Femenil de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, quien se dio cuenta de que nadie la apoyaba era Mati Álvarez; recordemos que, Golden Champion perdió este premio ante su compañera, pero, de lo que se dio cuenta fue que, en las bancas, tantos escarlatas como celestes, nadie la apoyaba.

Golden Champion declaró ante las cámaras del reality deportivo que, ella sabía muy bien por qué nadie la apoyaba y aseguró que, tantos sus compañeros como rivales ya no quieren que gane absolutamente nada; puesto que, a su ver es la que más recompensas se ha llevado y por eso celebran lo poco que llega a perder.

En esta misma declaración, lo que también llamó la atención es que, al parecer Terminator reconoce muy bien las voces y señaló a los que apoyaban directamente a La Flaca. La más ganadora de la marca aseguró que, en medio de los gritos pudo reconocer la voz de Evelyn Guijarro y a Koke Guerrero, pero añadió que, eso no le importaba, puesto que, de ellos siempre espera que no la apoyen.

¿Dónde ver en vivo el programa de Exatlón México hoy 19 de marzo de 2026?

Recuerda que, Exatlón México se transmite en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien, puede visitar la página oficial del reality deportivo dando clic aquí, donde encontrarás contenido exclusivo como fotos, videos y programas completos.

Participantes de la novena temporada de Exatlón México

Los participantes Rojos que aún quedan son: Mario Mono Osuna, Humberto Noriega, César Villaluz, Benjamin Saracho, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karol Rojas y Jazmín Hernández; los Azules por su parte siguen contando con: Koke Guerrero, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Valery Carranza, Doris del Moral y Evelyn Guijarro.

