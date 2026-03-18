Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México ha iniciado y hoy miércoles 18 de marzo de 2026 se llevará a cabo la Batalla Colosal, si quieres saber quién se lleva este premio, no olvides sintonizar en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí.

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Mario Mono Osuna está muy enojado con el mismo

Antes de iniciar la competencia por el Power Token Varonil, quien se vio bastante afectado por haber perdido la Villa 360 y el Juego por la Ventaja fue Mario Mono Osuna, quien le dijo a Jazmín Hernández que se sentía enojado y frustrado por haber perdido ya varios puntos, sin embargo, la contracara de la moneda fue precisamente la de Karol Rojas y Benyamin Saracho, quienes estaban jugando en la Barraca.

Del enojo al éxito

Por otro lado, quien se llevó el Power Token Varonil de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México fue Mario Mono Osuna, este premio es un tipo de cambio de moneda para comprar productos; además el éxito primordial en esta recompensa fue que, pudo ganarle 2 carreras seguidas a Koke Guerrero, y también señaló que, todos estos incentivos se han quedado en el lado Rojo.

Koke Guerrero dijo que se sentía bastante enojado ya que en las últimas semanas no ha podido ganar carreras importantes, y aseguró que, perder ante Mario Mono Osuna siempre es duele más, esto se podría deber a que, el exfutbolista fue quien le ganó la final de la octava temporada de Exatlón México.

Los Azules siguen extrañando a Ernesto Cázares

Alexis Vargas le confesó a Valery Carranza que se sentía un poco triste debido a que se fue Ernesto Cázares, sin embargo, dijo que, a pesar de que sí extraña a Neto, ahora puede estar más tiempo con Doris del Moral, quien quizás es más como él. A esto, Valery le preguntó qué cómo se sentía, porque ella sabía lo que era perder a una gran amiga como Natali Brito; a esto, el Ninja Mexicano dijo que estaba bien, pero sí sentía la ausencia del Golden Boy.