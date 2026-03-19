Exatlón México: ¿Equipo Azul roto? Evelyn Guijarro explotará con sus compañeros por esta polémica razón

La novena temporada de Exatlón México se ha caracterizado por tener en su parrilla de participantes a grandes competidores, leyendas y también campeones y campeonas de la marca, una de ellas es Evelyn Guijarro, quien llega como la vigente monarca de la marca, sin embargo, en la semana 25 se presentará una situación con una de sus mejores amigas, y así será el enojo de Sniper con su compañera en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país.

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¿Con quién se enojará Evelyn Guijarro?

De acuerdo con el avance del capítulo que se transmitirá hoy miércoles 18 de marzo, podremos ver cómo es que Evelyn Guijarro se enojará bastante con Doris del Moral, en este adelanto se ve cómo Bulldozer le avienta algo a Sniper, lo cual impacta en su cabeza y parte de su espalda, en la siguiente toma se ve cómo la campeona se va muy enojada y ante cámaras dice que, a ella no le gusta nada de llevarse así.

Los Rojos van recuperando terreno

El inicio de la semana 25 fue muy favorable para el equipo Azul quienes se llevaron el Juego por la Ventaja y además pudieron retener la Villa 360. Sin embargo, los escarlatas pudieron ir de menos a más, el ganador del Power Token Varonil fue ganado por Mario Mono Osuna, y además, el grupo comandado por Mati Álvarez se hizo con el Duelo de los Enigmas.

¿Quién es Evelyn Guijarro, la vigente campeona de Exatlón México?

Sniper siempre estuvo involucrada en todo tipo de deportes, de hecho, en su historial pudo practicar disciplinas como: futbol, handball, gimnasia y natación; sin embargo, la hoy campeona de Exatlón México se inclinó por el lanzamiento de jabalina y de acuerdo con datos oficiales de la Conade, Evelyn Guijarro participó en las olimpiadas nacionales de 2008 a 2019; donde pudo obtener varias medallas de oro, plata y bronce en prueba individuales, de relevo, así como de equipo.

La leyenda Azul estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara; sin embargo, ha tenido varias participaciones en la marca, la primera de ellas fue en la edición de Famosos contra Contendientes, donde quedó como finalista luego de perder ante Aidee Hernández.

Posteriormente llegó en la cuarta campaña del reality deportivo (Héroes vs Titanes), donde quedó en segundo sitio tras perder ante Mati Álvarez y regresaría al primer All Star de la marca, donde concluyó el programa en quinto lugar. Sniper sería llamada de nuevo para l segunda aventura de la versiónde Superestrellas, donde se quedaría dentro de los semifinalistas luego de ser la sexta participante eliminada de la temporada.