Exatlón México: Es leyenda ROJA de la marca, se viste de Spiderman para visitar a los niños con enfermedades complicadas, pero perdió a sus padres en un TERRIBLE accidente

La semana 16 de la novena temporada de Exatlón México terminó con la eliminación de un atleta escarlata, y en esta ocasión te contaremos la historia de esta leyenda Roja, quien en sus tiempos libres se viste de Spiderman para visitar a los niños con enfermedades complicadas; pero que también perdió a sus padres en un terrible accidente, hablamos de Adrián Medrano.

Adrián Medrano revela que perdió a sus padres en un terrible accidente

Adrián Medrano salió eliminado de la novena temporada de Exatlón México el pasado 18 de enero de 2026, sin embargo, la leyenda escarlata comentó en la ceremonia de despedida que, dio todo, y que la primera vez que llegó al programa lo hizo pensando y sabiendo que cuando saliera llegaría a ver a sus padres; sin embargo, en la presente edición las palabras del atleta fueron otras que conmovieron a sus seguidores.

“Antonio, yo di todo en este Duelo de Eliminación, lo hice con las herramientas que tuve, pero no me alcanzó, en esta ocasión las piernas ya no me dieron para más, y pues ni modo, entré ya en la temporada avanzada, y gracias a los Azules porque me exigieron. Rosique, la primera vez que vine a esta competencia corría por mis padres, para ellos a través de la tele; pero ahora ellos corrieron conmigo.

Quiero mandarles y decirles a todos los televidentes que, abracen a sus seres queridos, porque mis padres hoy corrieron conmigo, y que en verdad, no beban, porque una persona en estado de ebriedad mató a mi papá y a mi mamá en un accidente automovilístico; pero sé que corrieron conmigo porque los sentí aquí”, declaró Adrián Medrano.

Adrián Medrano, la leyenda de Exatlón México que se viste como Spiderman por esta razón

Adrián Medrano se viste como Spiderman para visitar en los hospitales a los niños que están sufriendo alguna enfermedad complicada. En su cuenta oficial ha subido fotos donde se le ve con el traje del superhéroe, con una leyenda que dice:

“Toda mi admiración y respeto al cuerpo médico y personal del sector salud; a ellos que no van a sus casas por estar salvando vidas. Gracias Superhéroes. Gracias también por siempre recibirme con una sonrisa, confiar en mí y hacer posible este proyecto; nos vemos pronto”.

Red Force es un atleta filántropo y también conferencista motivacional donde Medrano se enfoca a motivar a niños con cáncer, síndrome de down y autismo para combatir sus enfermedades. Para hacer esta actividad decidió ocupar su traje del Hombre Araña.

¿Cuándo entró por primera vez a Exatlón México Adrián Medrano?

La segunda vez que Red Force ingresó a Exatlón México fue en la temporada 2020-2021 en la edición llamada Titanes contra Héroes que sería la cuarta campaña, en este ciclo fue eliminado el 15 de noviembre, pero su primera aparición en el reality deportivo se dio en la tercera temporada.

