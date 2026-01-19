Exatlón México: Rojos atacan y los Azules defienden, ¿quién gana HOY lunes 19 de enero la Villa 360?

La semana 17 de la novena temporada de Exatlón México inicia este lunes 19 de enero de 2026; con el comienzo de este ciclo una de las competencias más importantes para los atletas de alto rendimiento es el inmueble con lujos; es por ello que aquí te diremos quién gana hoy la Villa 360. Los Rojos atacan y los Azules defienden este premio. Para saber quién se hace con este incentivo, es necesario que sintonices en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país la señal de Azteca Uno o da clic aquí .

¿Cuántas semanas lleva sin ganar la Villa 360 los Rojos en Exatlón México?

Los Rojos han cosechado una racha de fracasos desde hace ya varias semanas atrás en la novena temporada; de acuerdo con Antonio Rosique, el equipo escarlata no ha ganado la Villa 360 desde que inició la semana 14, a eso se le suman varias bajar puesto que, en los Duelos de Eliminación de igual manera han visto cómo se van varios de sus elementos.

Adrián Medrano fue el eliminado de la semana 16 y su salida se dio el pasado 18 de enero de 2026. En este Duelo de Eliminación, los Azules habían ganado los 2 primeros Juegos por la Supervivencia, por lo que, un par de atletas Rojos tuvieron que asistir a la Pugna Máxima; sin embargo, el equipo Escarlata ganó la tercera competencia por la estadía y con ello colocaron a un rival Azul en peligro.

Beyamin Saracho y Adrián Medrano fueron los participantes Rojos que tuvieron que competir primero entre ellos y el perdedor tenía que medirse ante José Ochoa, el atleta Azul que tuvo que ir al Duelo de Eliminación por ser el peor rendimiento de la semana 16 de la novena temporada de Exatlón México.

El problema con un duelo cruzado es que quien resulta perdedor del primer bloque del Duelo de Eliminación es que suma carreras y llega contra el siguiente rival ya cansado; esto le pasó a Adrián Medrano, quien primero se midió ante su compañero y posteriormente contra Joe de la Selva.

Para este Duelo de Eliminación sí se ocuparon las medallas transferibles, de hecho, cuando sólo le quedaba una vida a la leyenda escarlata, Antonio Rosique le preguntó a Mati Álvarez si quería darle esta presea, a lo que Terminator en esta ocasión dijo que sí; lo mismo pasó con el Tarzán Tapatío, puesto que en un momento de la Pugna Máxima se quedó con un sólo crédito, por lo que, la Máxima Autoridad le cuestionó a Adrián Leo si cedía el galardón, y Mufasa dijo que ya era de su compañero.